В оккупированной Луганщине представители ОБСЕ потеряли беспилотник

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 11 ноября.



"10 ноября члены патруля Миссии находились на юго-восточной окраине населенного пункта Перевальск (неподконтрольный правительству, 38 км западнее Луганска) для полета БПЛА СММ малого радиуса действия, о котором сообщалось заранее", - говорится в отчете.



Во временном промежутке с 10:13 до 10:17 у беспилотника начались помехи GPS (по предварительной информации, из-за глушения). Затем наблюдатели Миссии ОБСЕ потеряли его местонахождение.



Члены Миссии не обнаружили беспилотник и покинули эту местность.

Напомним, 11 ноября в ОБСЕ сообщили об обострении ситуации на Донбассе и более частых нарушениях "тишины" со стороны российских оккупантов.

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