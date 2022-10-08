Об этом сообщают российские СМИ.

В социальных сетях публикуют кадры пожара на Крымском мосту. По данным местных СМИ там был слышен взрыв.

Советник главы оккупационных властей Крыма Олег Крючков заявил, что пожар произошел на одном из участков моста. По его словам горит цистерна с топливом. Движение по автомобильному мосту приостановлено.

"Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара", - написал Крючков в telegram.

На видео видно, что разрушено автомобильное полотно моста, а на железнодорожной ветке горят цистерны.

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