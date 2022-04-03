В оккупированной Каховке ранили двух человек во время митинга за Украину

Об этом сообщает пресс-служба Каховской городской тергромады в Facebook.

"3 апреля во время мирного митинга в Каховке двое гражданских, которые были участниками митинга, получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попал в бедро, другому - в шею", - говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы жизни нет.

Напомним, россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке.

3 апреля в Каховке Херсонской области россияне обстреляли людей, вышедших на проукраинский митинг.