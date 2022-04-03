В оккупированной Каховке ранили двух человек во время митинга за Украину
На мирном митинге в Каховке Херсонской области захватчики ранили двух человек
Об этом сообщает пресс-служба Каховской городской тергромады в Facebook.
"3 апреля во время мирного митинга в Каховке двое гражданских, которые были участниками митинга, получили ранения резиновыми пулями. Одному пуля попал в бедро, другому - в шею", - говорится в сообщении.
Отмечается, что угрозы жизни нет.
- Напомним, россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке.
- 3 апреля в Каховке Херсонской области россияне обстреляли людей, вышедших на проукраинский митинг.
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