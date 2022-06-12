Об этом написал журналист Олег Батурин в фейсбуке.

"Самый большой флаг России" уже не висит. Каховка, прямо сейчас", - подчеркнул он.

В фейсбуке Каховской городской территориальной громады опубликовали фото, как украинцы украсили город желто-голубыми лентами и рисунками.

30 апреля в Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли.

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