В оккупированной Каховке пропал с флагштока флаг РФ
В оккупированной Каховке на Херсонщине исчез с флагштока флаг РФ, а город украсили желто-голубыми лентами и рисунками
Об этом написал журналист Олег Батурин в фейсбуке.
"Самый большой флаг России" уже не висит. Каховка, прямо сейчас", - подчеркнул он.
В фейсбуке Каховской городской территориальной громады опубликовали фото, как украинцы украсили город желто-голубыми лентами и рисунками.
- 30 апреля в Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли.
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