В оккупированной Каховке Херсонской области захватчики создали чат-бот для доносов на украинцев, - ЦНС
Россияне создали чат-бот для доносов на украинцев во временно оккупированной Каховке, чтобы иметь повод для очередных репрессий
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные "проявления нелояльности".
"Одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на ВОТ создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка", - говорится в сообщении.
- Ранее Генштаб рассказал, что на временно оккупированной части Херсона, в Каховском районе, россияне запрещают детям учиться онлайн по украинской программе и угрожают принудительно вывозить их на "обучение" в Крым и РФ.
- Впоследствии сообщалось, что на оккупированной части Херсона пенсионеров заставляют получать паспорта РФ.
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