Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне прекрасно отдают себе отчет в реальной степени поддержки оккупации среди местных и продолжают поиски подполья. Людей похищают за любые проявленные "проявления нелояльности".

"Одним из механизмов являются анонимные доносы, которые практикуют оккупанты. Для этого на ВОТ создают чат-боты. Такой создали и для города Каховка", - говорится в сообщении.