В оккупированной Горловке ВСУ уничтожили боевую машину десанта и ликвидировали 13 захватчиков, 4 из которых - офицеры
В Генштабе подтвердили, что украинские воины 17 декабря в районе оккупированной Горловки Донецкой области ликвидировали 13 российских военных и уничтожили технику
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
Так, подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года, сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области.
Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами.
Информация о раненых уточняется.
- По данным Генштаба, ВСУ за сутки, 20 декабря, уничтожили 510 кафиров, 7 вражеских танков, самолет и вертолет.
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