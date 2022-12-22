Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, подтверждено огневое поражение 17 декабря текущего года, сосредоточение личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области.

Там были ликвидированы 13 военнослужащих противника, 4 из которых – офицеры. Также уничтожена боевая машина десанта и 3 грузовика с боеприпасами.

Информация о раненых уточняется.

По данным Генштаба, ВСУ за сутки, 20 декабря, уничтожили 510 кафиров, 7 вражеских танков, самолет и вертолет.

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