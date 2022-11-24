В оккупированной Горловке медикам запретили проводить судмедэкспертизы тел вагнеровцев, - Генштаб
Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти приказали не проверять тела вагнеровцев
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 24 ноября.
Медицинскому персоналу больниц временно оккупированной Горловки Донецкой области оккупационные власти предоставили указание изымать документы погибших наемников частной военной компании Вагнера, не проводить судмедэкспертизу тел и паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения пока неизвестен.
- Как ранее сообщалось, Россия переместила подразделения ППК Вагнера и военных из Чеченской республики в Донецкую область, а также готовит мобилизованных украинцев
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