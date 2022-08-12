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В оккупированной Горловке горит завод "Стирол", - СМИ
В оккупированной Горловке Донецкой области горит химический завод "Стирол", производящий минеральные удобрения
Об этом пишут местные паблики.
"В Горловке возгорание на территории завода "Стирол".
Подробностей пока нет.
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