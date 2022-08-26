В оккупированной Горловке горел завод "Стирол"

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В оккупированной русскими оккупантами Горловке горел химический завод "Стирол", на котором производят минеральные удобрения.

Как пишут в сети, на территории завода "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция. На территории завода "Трансамиак" горела кровля здания.

Экипажи так называемого "МЧС" в Донецкой области выехали на места происшествий. Украинские власти пока не комментируют инцидент.

Позже пропагандистское агентство РИА Новости сообщило о ликвидации пожара.

22 августа директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в эфире Еспресо, что взрывы и пожары в оккупированном Крыму носят военный и информационный характер.

21 августа российские "СМИ" писали, что Вооруженные Силы Украины попытались нанести удар по военному аэродрому Бельбек, возле Севастополя в оккупированном Крыму, но сработала система ПВО

Вечером 20 августа у побережья оккупированного Крыма, а именно населенного пункта Алупка, в море прогремели взрывы, также были видны вспышки.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb