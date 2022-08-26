В оккупированной Горловке горел завод "Стирол"
Известно, что возгорание началось на трансформаторной подстанции
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
В оккупированной русскими оккупантами Горловке горел химический завод "Стирол", на котором производят минеральные удобрения.
Как пишут в сети, на территории завода "Стирол" загорелась трансформаторная подстанция. На территории завода "Трансамиак" горела кровля здания.
Экипажи так называемого "МЧС" в Донецкой области выехали на места происшествий. Украинские власти пока не комментируют инцидент.
Позже пропагандистское агентство РИА Новости сообщило о ликвидации пожара.
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