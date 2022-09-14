В оккупированной Горловке до 50 военных написали рапорты об отказе воевать
До 50 мобилизованных оккупантов из Горловки, Донецкая область, написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"В результате успешных действий Сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, до 50 мобилизированных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях", - рассказали в ВСУ.
- С начала суток 14 сентября российский агрессор нанес 8 ракетных и 4 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из РСЗО.
- В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они хранили продовольствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.85
Покупка 39.85Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.67Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное