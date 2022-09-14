Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В результате успешных действий Сил обороны и уничтожения большого количества живой силы противника, морально-психологическое состояние оккупантов крайне низкое. Командование подразделений оккупационных войск угрозами отправки на позиции переднего края без оружия пытается заставить личный состав участвовать в боевых действиях. Как следствие, до 50 мобилизированных военнослужащих оккупационных войск из города Горловка написали рапорты об отказе от дальнейшего участия в боевых действиях", - рассказали в ВСУ.

С начала суток 14 сентября российский агрессор нанес 8 ракетных и 4 авиационных удара и совершил 15 обстрелов из РСЗО.

В Донецкой области украинские защитники уничтожили склад россиян, в котором они хранили продовольствие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb