В оккупированной Евпатории рассыпается курортная поликлиника. Фотофакт

Местные жители в социальных сетях отмечают, что это было предсказуемо, поскольку после оккупации Крыма новая "власть" Евпатории полностью игнорирует коммунальные проблемы, пишет ARC.



Многие дома в городе давно нуждаются в ремонте и реставрации, но их не проводят.





"Это один из примеров того, как бесхозяйственность оккупантов приводит Крым к коммунальному коллапсу", - отмечает издание.