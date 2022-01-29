В оккупированной Евпатории рассыпается курортная поликлиника. Фотофакт
В Евпатории упала часть фасада курортной поликлиники на набережной Горького
Местные жители в социальных сетях отмечают, что это было предсказуемо, поскольку после оккупации Крыма новая "власть" Евпатории полностью игнорирует коммунальные проблемы, пишет ARC.
Многие дома в городе давно нуждаются в ремонте и реставрации, но их не проводят.
"Это один из примеров того, как бесхозяйственность оккупантов приводит Крым к коммунальному коллапсу", - отмечает издание.
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