Об этом сообщила "руководитель Управления образования" Валентина Кияшко, передает Еспресо.TV .



"Больше и углубленно русский язык будут учить в четырех классах. Считается, что это важно для первоклассников и для выпускников, причем в последних двух классах. Также по какой-то причине увеличили количество уроков в плане на 6-й класс", - рассказывает DonPress .



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"Кроме того, предусмотрено увеличение количества часов на изучение курса " История Отечества " в 8-х и 11-х классах", - сообщила Кияшко.



"Отечеством" в ОРЛО считают страну-агрессора.



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