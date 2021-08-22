В оккупированной части Луганщины увеличивают изучение языка и истории России
Начиная с 1 сентября 2021 года в школах ОРЛО резко увеличат количество часов на изучение русского языка и литературы в школах
Об этом сообщила "руководитель Управления образования" Валентина Кияшко, передает Еспресо.TV .
"Больше и углубленно русский язык будут учить в четырех классах. Считается, что это важно для первоклассников и для выпускников, причем в последних двух классах. Также по какой-то причине увеличили количество уроков в плане на 6-й класс", - рассказывает DonPress .
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"Кроме того, предусмотрено увеличение количества часов на изучение курса " История Отечества " в 8-х и 11-х классах", - сообщила Кияшко.
"Отечеством" в ОРЛО считают страну-агрессора.
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