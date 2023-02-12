В оккупированной части Херсона пенсионеров вынуждают получать паспорта РФ, - Генштаб

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба 12 февраля.

"На этот раз давление было на наиболее незащищенный слой - на пенсионеров. Враг вынуждает их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение любых пенсий", - говорится в сообщении.

В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Отмечается, что РФ не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны, продолжает поражение гражданских объектов и жилищ мирного населения.

"В течение суток противник нанес 2 ракетных удара и произвел 23 обстрела из реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Волынское, Полесское, Северское и Слобожанское направления: обстрелам подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них Нововасильевка, Волковка, Кондратовка, Великая Рыбица и Запселье Сумской области и Волчанск, Амбарное и Двуречная на Харьковщине.

Купянское и Лиманское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 17 районов населенных пунктов. В частности, это Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

Бахмутское направление: танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Парасковеевка, Зализнянское, Часов Яр, Бахмут и Клещиевка Донецкой области. Всего – 13 населенных пунктов.

Авдеевское и Новопавловское направления: под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 21 населенного пункта. Среди них Тоненькое, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Богоявленка Донецкой области.

Запорожское направление: огневому поражению подверглись районы Времовки и Новополя Донецкой области; Гуляйполя, Степного, Новоданиловки, Новоандреевки и Малой Токмачки на Запорожье и Никополя Днепропетровской области.

Херсонское направление: от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Змиевку, Веселое, Никольское, Антоновку и Днепровское.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов

"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 2 склада боеприпасов врага", - отмечает Генштаб.