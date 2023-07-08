Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По имеющимся данным за 2022 год в оккупированной части Донецкой области уволились 1,6 тысячи железнодорожников, за первое полугодие 2023 года - 750 работников.

Отмечается, что, несмотря на то, что логистика россиян зависит от железной дороги, они систематически не выплачивают сотрудникам зарплаты. С начала этого года выплаты прекратились полностью. Средний уровень заработной платы составляет 24,3 тысячи рублей (менее 10 тыс. грн).

"Учитывая анонсированную оккупантами 31 мая "реорганизацию" железной дороги на ВОТ в единую структуру "железные дороги Новороссии", это будет предусматривать очередное сокращение численности местных работников отрасли", - говорится в сообщении.

В настоящее время оккупанты перекрывают нехватку персонала путем привлечения к работе военных железнодорожных войск и частичным привлечением работников российской железной дороги. В дальнейшем же, для уменьшения дефицита работников, на участки Донецкой железной дороги будут направляться работники из центральных регионов РФ.

В Центре нацсопротивления добавили, что уволенных с железной дороги работников россияне активно пытаются привлечь к службе в российской оккупационной армии.