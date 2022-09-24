В оккупированном Сватово Луганской области уничтожили российского майора, - офицер ВСУ Штефан
Во временно оккупированном Сватово Луганской области ликвидировали начальника инженерной службы, майора российской армии Шушлюкова
Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.
"В результате фейерверка во временно оккупированном населенном пункте Сватово Луганской области начальник инженерной службы 47-й и 1-й танковых армий Западного военного округа ВС РФ майор Шушлюков успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении".
- 24 сентября стало известно, что на войне против Украины ликвидировали лейтенанта российской армии Алексея Мясникова и старшего лейтенанта армии РФ Романа Косарева.
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