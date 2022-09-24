Об этом сообщил Анатолий Штефан (Штирлиц) в телеграме.

"В результате фейерверка во временно оккупированном населенном пункте Сватово Луганской области начальник инженерной службы 47-й и 1-й танковых армий Западного военного округа ВС РФ майор Шушлюков успешно провел операцию по сворачиванию и организованной переброске с целью наращивания усилий на другом направлении".

24 сентября стало известно, что на войне против Украины ликвидировали лейтенанта российской армии Алексея Мясникова и старшего лейтенанта армии РФ Романа Косарева.

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