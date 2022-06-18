В оккупированном Скадовске россияне убили спасателя
В захваченном Скадовске Херсонской области российские оккупанты убили спасателя
Об этом сообщает в Facebook заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов.
"Российские оккупанты убили пожарного в Скадовске. Отдадим уважение Бойченко Сергею Викторовичу, честному пожарному и гражданину Украины, которого сегодня убила РФ", - написал Данилов.
Информацию о гибели спасателя подтвердил Укринформ мэр Скадовска Александр Яковлев, находящийся за пределами города. Известно, что Бойченко военные похитили из дома.
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