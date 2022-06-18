В оккупированном Скадовске россияне убили спасателя

Об этом сообщает в Facebook заместитель директора Центра Ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Российские оккупанты убили пожарного в Скадовске. Отдадим уважение Бойченко Сергею Викторовичу, честному пожарному и гражданину Украины, которого сегодня убила РФ", - написал Данилов.

Информацию о гибели спасателя подтвердил Укринформ мэр Скадовска Александр Яковлев, находящийся за пределами города. Известно, что Бойченко военные похитили из дома.