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В оккупированном Скадовске россияне незаконно создали отдел управления росрыбалки

22 октября, 2023 воскресенье
15:53
Война с Россией морепродукты

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские оккупанты создали "отдел Азово-Черноморского управления росрыбалки", что фактически является управлением браконьеров

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты не имеют права распоряжаться ресурсами на территории Украины и любые виды фейковых структур юридически ничтожны и не признаны в мире. Следовательно, отдел рыбалки, открытый в Скадовске является профанацией", - говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что фактически оккупационная российская администрация будет выдавать незаконные документы своим работникам, которые возьмут под протекцию лов рыбы на временно оккупированных территориях Украины.

"Каждый, кто будет служить врагу в фейковых структурах, понесет ответственность согласно Закону Украины, сразу после деоккупации региона", - подчеркнули в ЦНС.

  • На временно оккупированных южанах Украины российские захватчики провели рейд по селам, во время которого брали отпечатки пальцев у местных жителей.
Экономика
Украина
Россия
Херсонщина
оккупированные территории
окупанти
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