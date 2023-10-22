В оккупированном Скадовске россияне незаконно создали отдел управления росрыбалки

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты не имеют права распоряжаться ресурсами на территории Украины и любые виды фейковых структур юридически ничтожны и не признаны в мире. Следовательно, отдел рыбалки, открытый в Скадовске является профанацией", - говорится в сообщении.

ЦНС отмечает, что фактически оккупационная российская администрация будет выдавать незаконные документы своим работникам, которые возьмут под протекцию лов рыбы на временно оккупированных территориях Украины.

"Каждый, кто будет служить врагу в фейковых структурах, понесет ответственность согласно Закону Украины, сразу после деоккупации региона", - подчеркнули в ЦНС.