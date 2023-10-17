В оккупированном Скадовске поражено расположение офицеров РФ, - Андрющенко
Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области днем вторника, 17 октября, прогремели взрывы. Вероятно, есть попадание в местонахождение офицерского состава россиян
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Наши глаза повсюду сообщают о прилете по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо точь-в-точь. Хорошо...", - написал он.
В то же время накануне, около 16:00, местные жители сообщали о звуках взрывов в Скадовске.
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
- Также в ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.
- Иностранные СМИ писали, что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад. Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил использование украинскими военными американских ATACMS против российских войск.
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