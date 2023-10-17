В оккупированном Скадовске поражено расположение офицеров РФ, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Наши глаза повсюду сообщают о прилете по расположению офицерского состава оккупантов в частном секторе. Прямо точь-в-точь. Хорошо...", - написал он.

В то же время накануне, около 16:00, местные жители сообщали о звуках взрывов в Скадовске.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм