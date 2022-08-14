Об этом заявил мэр города Александр Яковлев в фейсбуке .

Обычно август - время подготовки к школе. Сразу скажу: школа в этом учебном году будет. домашняя)", - подчеркнул он.

По словам мэра, учащихся автоматически перевели в следующие классы. Они могут учиться независимо от места пребывания. Также в школы Скадовска могут зачислять школьников из учебных заведений других громад. Для этого нужны заявления родителей в школы города.

До 18 августа обнародуют список учебных заведений, которые начнут работать с 1 сентября. Также в течение недели у каждого ученика узнают его возможность и желание учиться дальше.

Александр Яковлев пообещал предоставить более подробную информацию в ближайшее время.

7 июня заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил , что новый учебный год в Украине начнется 1 сентября, а школьники будут учиться в режиме офлайн.

28 июля в Офисе президента отметили, что для очного обучения детей в школе или в 10-минутной доступности от заведения должно быть оборудовано укрытие.

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