В оккупированном Симферополе раздались взрывы, горит военная часть

Об этом написал украинский журналист Денис Казанский в telegram.

"В Симферополе в результате головотяпства загорелась военная часть", - отметил он.

Российский телеграм-канал "Чп/Симферополь" опубликовал видео, на котором, вероятно, изображена загоревшаяся военная часть.

В описании указано, что возгорание возникло после того, как жители услышали "хлопки".