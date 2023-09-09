В оккупированном Симферополе раздались взрывы, горит военная часть
В оккупированном россиянами Симферополе в субботу, 9 сентября, прогремели взрывы: вероятно, горит военная часть
Об этом написал украинский журналист Денис Казанский в telegram.
"В Симферополе в результате головотяпства загорелась военная часть", - отметил он.
Российский телеграм-канал "Чп/Симферополь" опубликовал видео, на котором, вероятно, изображена загоревшаяся военная часть.
В описании указано, что возгорание возникло после того, как жители услышали "хлопки".
- 7 сентября взрыв прогремел в российском Ростове-на-Дону у штаба Южного военного округа. Власти говорят о работе ПВО.
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