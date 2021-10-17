В оккупированном Симферополе из-за пожара в колонии эвакуировали 197 человек

Из-за этого была проведена эвакуация 197 человек, сообщает Еспресо.TV .



Соответствующую информацию распространило "МЧС" оккупантов на полуострове.



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"В Симферополе в переулке Элеваторный, 4, в исправительной колонии №1 по Крыму и Севастополю, на первом этаже кирпичного трехэтажного здания общежития для содержания заключенных ликвидирован пожар на площади 10 квадратных метров", - цитирует слова с пресс-релиза "ведомства" портал АРК .



Также отмечается, что пострадавших нет.



Причина возгорания выясняется.





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