В оккупированном Северодонецке россияне хотят перераспределить торговые объекты и промышленные площади, - ОВА
Во временно оккупированном Северодонецке так называемая администрация города планирует перераспределить уцелевшие торговые объекты и промышленные площади
Об этом сообщает Луганская ОВА.
"Оккупационная администрация Северодонецка хочет перераспределить торговые объекты и промышленные площади, которые уцелели в городе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что захватчики требуют от предпринимателей подтвердить право собственности на каждое здание до 1 сентября 2023 года. Если они откажутся, то эта недвижимость будет экспроприирована.
Также сообщается, что россияне ужесточили меры безопасности на Новопсковщине. Проводят там рейды, обыски, проверяют и забирают телефоны, если находят в них что-то подозрительное. А также переписывают фамилии владельцев домов и номера телефонов.
- Российские оккупанты в течение последних двух суток пытались активно наступать возле Кременной Луганской области, однако не добились значительных успехов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.06
Покупка 37.06Продажа 37.84
-
EUR
Покупка 41.01Продажа 41.99
- Актуальное
- Важное