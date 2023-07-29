Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Оккупационная администрация Северодонецка хочет перераспределить торговые объекты и промышленные площади, которые уцелели в городе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что захватчики требуют от предпринимателей подтвердить право собственности на каждое здание до 1 сентября 2023 года. Если они откажутся, то эта недвижимость будет экспроприирована.

Также сообщается, что россияне ужесточили меры безопасности на Новопсковщине. Проводят там рейды, обыски, проверяют и забирают телефоны, если находят в них что-то подозрительное. А также переписывают фамилии владельцев домов и номера телефонов.