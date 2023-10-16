В оккупированном Северодонецке работает только одна аптека, но там не хватает медикаментов, - ОВА
Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области из двух работающих аптек осталась только одна, однако и там острая нехватка медикаментов
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысак.
"В Северодонецке тяжело обнаружить работающую аптеку. После оккупации сначала их было две, но в последнее время медикаменты можно приобрести только в одной, расположенной при местной больнице", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, запас препаратов там невелик, он пополняется только дважды в месяц. В сезон острых респираторных заболеваний нехватка медикаментов ощущается еще больше.
Также Лысак рассказал, что в так называемой ЛНР оккупанты угрожают завершить полную инвентаризацию жилищного фонда до конца 2024 года. Как говорит оккупационная "власть", это позволит сформировать региональные реестры многоквартирных домов.
"Однако все понимают, что эти реестры были и раньше, тем более в городах, которых боевые действия практически не коснулись. Инвентаризация рассчитана на обнаружение жилья, откуда люди эвакуировались и которое пустует", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
- Руководитель Северодонецкого района Луганской области Роман Власенко рассказал о ситуации, которая разворачивается на временно оккупированных территориях после проведения псевдореферендумов. По его словам, там с финансами у оккупантов есть проблемы, возникают задолженности по зарплате горожанам, а медицина становится платной.
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