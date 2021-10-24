В оккупированном Севастополе свидетеля Иеговы приговорили к 6 годам колонии

Мужчину приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По информации правозащитников, подсудимого взяли под стражу в зале суда, рассказывает Еспресо.TV .



49-летний Шмидт находился в следственном изоляторе с 1 октября 2020 года.



"Следствие, экспертизы и обвинения были направлены только на то, чтобы доказать, что я свидетель Иеговы. Но я никогда этого не скрывал ... Я горжусь, что я - верующий человек", - сказал он в обращении к суду.



В своем последнем слове Игорь Шмидт подчеркнул, что все равно не откажется от своих религиозных убеждений, ведь, как он отметил, Библия помогла ему "справиться с вредными привычками (курение табака, сквернословие и т.д.)". Кроме того, он привел историческую справку о жестоком преследовании свидетелей Иеговы нацистами и коммунистами.



Справка



В 2017 году на территории РФ введен полный запрет на деятельность Свидетелей Иеговы. Как в Китае и странах, где исповедуют фундаменталистский ислам.



Это же касается и временно оккупированных российской армией украинских суверенных территорий.



Режим Путина запретил и напечатанный данной конфессией авторский перевод Библии, который не принят Синодом Русской православной церкви. Издание занесено в "Перечень экстремистских материалов", который ведет Минюст РФ.



Молитвенные дома свидетелей Иеговы, построенные на средства общин, изымаются в принудительном порядке.





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