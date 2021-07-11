В оккупированном Севастополе со скалы сорвалась женщина

Об этом сообщается в пресс-службе так называемого Центра гражданской защиты Севастополя, информирует Еспресо.TV .



Инцидент произошел в районе остановки "Маяк" в Гагаринском районе. В спасательной операции были задействованы три человека и одна единица техники, передает портал АРК .



"Спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали пострадавшую из труднодоступного места и передали медикам", - говорится в сообщении.



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