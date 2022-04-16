В оккупированном Севастополе простились с крейсером "Москва"
В аннексированном Россией Севастополе состоялась церемония прощания с крейсером "Москва", который затонул в Черном море из-за удара по нему украинскими ракетами "Нептун"
Об этом сообщает BBC.
Прощальная церемония прошла у памятника "300 лет Российскому флоту". Проститься с крейсером пришли ветераны ВМФ и священники. На одном из венков на траурной ленте была надпись "Кораблю и морякам".
Российское правительство не предоставило подробностей о количестве выживших и погибших. В минобороны РФ заявили, что экипаж был эвакуирован.
Украинская Госпогранслужба утверждает, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.
- Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".
- В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.
- Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.
- В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.
- Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .
- Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.
- А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.
- Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.83
Покупка 29.83Продажа 31.12
-
EUR
Покупка 32.31Продажа 33.84
- Актуальное
- Важное