Об этом сообщает BBC.

Прощальная церемония прошла у памятника "300 лет Российскому флоту". Проститься с крейсером пришли ветераны ВМФ и священники. На одном из венков на траурной ленте была надпись "Кораблю и морякам".

Российское правительство не предоставило подробностей о количестве выживших и погибших. В минобороны РФ заявили, что экипаж был эвакуирован.



Украинская Госпогранслужба утверждает, что экипаж "Москвы" не смогли эвакуировать из-за шторма.

Напомним, флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" был поражен 13 апреля украинскими ракетами "Нептун".

В Министерстве обороны России подтвердили , что ракетный крейсер "Москва" получил серьезные повреждения.

Депутат Киевсовета Дмитрий Белоцерковец отметил , что, по его данным, в Севастополе паника, из крейсера "Москва" эвакуировали личный состав, есть информация о нескольких сотнях погибших российских военнослужащих, а корабль не поддается восстановлению.

В ОК "Юг" сообщили, что крейсер получил существенные повреждения и начал тонуть после мощного взрыва боезапаса.

Вечером 14 апреля стало известно, что крейсер утонул .

Сегодня советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил , что вместе с частью экипажа был ликвидирован командир корабля Антон Куприн.

А российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил , что из-за уничтожения крейсера "Москва" погибли 450 членов экипажа из 510, арестован командующий Черноморским флотом РФ.

Эксперты указали место, где украинские ракеты попали в крейсер "Москва"

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