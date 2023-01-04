В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, гауляйтер Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников в районе Бельбека
В оккупированном Севастополе ночью 4 января прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили, что над морем сбиты два беспилотных летательных аппарата
Об этом написал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграмме.
"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", – написал он.
Ночью 4 января СМИ и местные телеграмм-каналы писали о взрывах в Севастополе возле аэропорта Бельбек. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе по меньшей мере дважды сработали системы противовоздушной обороны.
- 31 декабря 2022 года в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы
- 2 января 2023 стало известно, что гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр.
- 3 января в Крыму тоже слышали три взрыва . Один из них раздался на севере полуострова у села Огни Раздольненского района. Также взрыв произошел в северо-западном регионе над Черноморском и еще один находился в Джанкойском районе. Пророссийские оккупационные СМИ сообщают, что сработали ПВО, уничтожившие БПЛА.
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