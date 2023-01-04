Об этом написал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграмме.

"Утром системы ПВО сбили два БПЛА над морем в районе Бельбека. Все службы работают в штатном режиме", – написал он.

Ночью 4 января СМИ и местные телеграмм-каналы писали о взрывах в Севастополе возле аэропорта Бельбек. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе по меньшей мере дважды сработали системы противовоздушной обороны.

31 декабря 2022 года в Джанкое на севере Крыма прогремели взрывы

2 января 2023 стало известно, что гауляйтер Севастополя вывез семью и имущество на Кипр.

3 января в Крыму тоже слышали три взрыва . Один из них раздался на севере полуострова у села Огни Раздольненского района. Также взрыв произошел в северо-западном регионе над Черноморском и еще один находился в Джанкойском районе. Пророссийские оккупационные СМИ сообщают, что сработали ПВО, уничтожившие БПЛА.

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