В оккупированном Севастополе прогремели взрывы
В ночь с 29 на 30 октября в оккупированном Крыму неспокойно
Об этом в соцсетях сообщают местные.
Жители Севастополя активно пишут, что с 23:00 слышали мощные взрывы в разных районах оккупированного города. Около 00:00 неспокойно было в районе мыса Фиолент.
Комментариев от оккупационных властей Крыма пока нет.
Новость будет дополняться...
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