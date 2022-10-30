В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

Об этом в соцсетях сообщают местные.

Жители Севастополя активно пишут, что с 23:00 слышали мощные взрывы в разных районах оккупированного города. Около 00:00 неспокойно было в районе мыса Фиолент.

Комментариев от оккупационных властей Крыма пока нет.

Новость будет дополняться...

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