В оккупированном Севастополе прогремели взрывы
Вечером, 27 августа, во временно оккупированном Севастополе жители слышали взрывы
Об этом сообщается в местных telegram-каналах Севастополя.
О "хлопках" в Крыму начали сообщать около 22:15. Жители Севастополя уверены, что работает ПВО оккупантов. Официальной информации по состоянию на 22:25 нет.
- 23 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "в Крыму будет только расти количество атак неизвестного происхождения".
- Коллаборационист с Россией, так называемый премьер-министр временной российской оккупационной власти в украинском Крыму Сергей Аксенов позаботился о том, чтобы его семья уехала с полуострова .
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