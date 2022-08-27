Об этом сообщается в местных telegram-каналах Севастополя.

О "хлопках" в Крыму начали сообщать около 22:15. Жители Севастополя уверены, что работает ПВО оккупантов. Официальной информации по состоянию на 22:25 нет.

23 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "в Крыму будет только расти количество атак неизвестного происхождения".

Коллаборационист с Россией, так называемый премьер-министр временной российской оккупационной власти в украинском Крыму Сергей Аксенов позаботился о том, чтобы его семья уехала с полуострова .

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