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В оккупированном Севастополе прогремели взрывы

27 августа, 2022 суббота
22:30
война с Россией

Вечером, 27 августа, во временно оккупированном Севастополе жители слышали взрывы

Об этом сообщается в местных telegram-каналах Севастополя.

О "хлопках" в Крыму начали сообщать около 22:15. Жители Севастополя уверены, что работает ПВО оккупантов. Официальной информации по состоянию на 22:25 нет.

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Украина
Крым
оккупированные территории
Военные новости
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