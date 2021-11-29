В оккупированном Севастополе неизвестные разрисовали мемориал погибшим в Крымской войне, оккупанты проверяют надписи на экстремизм

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.



"Во время мониторинга СМИ полуострова была обнаружена информация о том, что неизвестные изобразили экстремистскими надписями и нецензурными словами мемориал погибшим в Крымской войне английским воинам в районе поселка Дергачи города Севастополя: надписи появились как на самом обелиске, так и на стенах, что ограждают монумент", - говорится в сообщении.



Оккупанты также отметили, что мемориал разрушается и без участия вандалов.



"Следователи подключились к установлению обстоятельств, изложенных в СМИ, о нанесении экстремистских надписей на историческом монументе в Севастополе", - сообщает Следом оккупантов.



Мемориал британских воинов, погибших во время осады Севастополя 1854-1856, был установлен в районе поселка Дергачи в 2004 году и реконструирован в августе-сентябре 2009 года.

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