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Главная война с Россией В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику

В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику

22 августа, 2022 понедельник
19:12
война с Россией

В понедельник 22 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы

Об этом шлось в местных телеграмм-каналах и в сообщении от гауляйтера города Михаила Развожаева.

Местные жители заявляли, что звуки громких взрывов слышны во всех районах Севастополя, в некоторых кварталах дрожали стены.

А на канале Развожаева говорилось следующее: "В 18:15 в районе Верхнесадового сработало ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник".

При этом он уверяет, что "город под надежной защитой".

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2022, понедельник
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