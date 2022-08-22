В оккупированном Севастополе были слышны взрывы. Гауляйтер города заявляет о работе ПВО по беспилотнику
В понедельник 22 августа в оккупированном Севастополе были слышны взрывы
Об этом шлось в местных телеграмм-каналах и в сообщении от гауляйтера города Михаила Развожаева.
Местные жители заявляли, что звуки громких взрывов слышны во всех районах Севастополя, в некоторых кварталах дрожали стены.
А на канале Развожаева говорилось следующее: "В 18:15 в районе Верхнесадового сработало ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник".
При этом он уверяет, что "город под надежной защитой".
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