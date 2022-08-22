Об этом шлось в местных телеграмм-каналах и в сообщении от гауляйтера города Михаила Развожаева.

Местные жители заявляли, что звуки громких взрывов слышны во всех районах Севастополя, в некоторых кварталах дрожали стены.

А на канале Развожаева говорилось следующее: "В 18:15 в районе Верхнесадового сработало ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник".

При этом он уверяет, что "город под надежной защитой".

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