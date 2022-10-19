В оккупированном Севастополе были слышны взрывы

Об этом сообщил "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в телеграмме.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - отметил он.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что взрыв был такой силы, что даже "стены тряслись".