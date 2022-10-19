В оккупированном Севастополе были слышны взрывы
Сегодня утром в оккупированном Крыму, в районе Севастополя, слышны звуки взрывов
Об этом сообщил "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев в телеграмме.
"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе Северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - отметил он.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что взрыв был такой силы, что даже "стены тряслись".
- Во временно оккупированном Крыму в поселке Красногвардейское 31 августа с 6 утра горела российская нефтебаза.
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В ночь с 3 на 4 сентября в Симферополе раздались взрывы.
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