В оккупированном Рубежном кадыровцы выселяют гражданских из их жилья, - Генштаб
Российские войска продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях
О нарушении норм Международного гуманитарного права оккупантами сообщили в Генштабе ВСУ 16 октября.
"Нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск. В населенном пункте Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих ", – говорится в сообщении.
- К слову, как сообщили в Генштабе, украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу
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