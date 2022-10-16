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В оккупированном Рубежном кадыровцы выселяют гражданских из их жилья, - Генштаб

16 октября, 2022 воскресенье
08:30
война с Россией

Российские войска продолжают совершать преступления на временно оккупированных территориях

О нарушении норм Международного гуманитарного права оккупантами сообщили в Генштабе ВСУ 16 октября.

"Нарушение норм Международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны на временно захваченных территориях стали нормой для российских оккупационных войск. В населенном пункте Рубежное Луганской области, прибывшие на усиление группировки военнослужащие из чеченской республики, начали выселять гражданских граждан из частных помещений для размещения своих ", – говорится в сообщении.

  • К слову, как сообщили в Генштабе, украинская авиация за сутки нанесла 32 удара по врагу

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Украина
оккупированные территории
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