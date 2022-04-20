В оккупированном россиянами Бердянске "заместителем мэра" назначили местного дворника, - ОВА

Об этом сообщается на официальном канале Запорожской ОВА.



По предварительным данным, во временно оккупированном российскими войсками Бердянске самопровозглашенный "мэр" Сауленко "назначил" своим заместителем местного коллаборанта Самойленко Никиту Ивановича. Как стало известно, ранее мужчина работал дворником в КП "БердянскЭкоТранс".



"Себя позиционирует как творческую личность, утверждает, что видит узоры во сне и разговаривает с камнями", - отмечает ОВА.



Сообщается, что Самойленко "занял должность" заместителя так называемого мэра по вопросам архитектуры. По указанию Сауленко "заммэра" занимается подготовкой памятных мест Бердянска к празднованию Дня Победы 9 мая, а именно - украшает клумбы и белит бордюры.



ОВА сообщает, что с начала вторжения оккупантов в город Самойленко сразу перешел на сторону врага и добровольно согласился на сотрудничество с ним.

Напомним, что 30 марта заместителю главы Бердянской РГА объявили о подозрении из-за сотрудничества с оккупантами.