В оккупированном Приволье в Луганской области "мэр" из громкоговорителя угрожал жителям арестом за общение с жителями подконтрольной Украине территории, - Генштаб
Захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Приволье Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории
Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
"В населенном пункте Приволье временно оккупированной Луганской области захватчики усиливают контрразведывательный режим, прежде всего, для выявления среди местного населения информаторов Вооруженных Сил Украины", - заявил спикер.
Военный отметил, что в течение недели так называемый мэр Приволья на автомобиле из громкоговорителя угрожал и запрещал местным жителям общаться с гражданами с подконтрольной Украине территории.
"Этот самопровозглашенный мэр угрожал местным жителям о якобы административной ответственности за такие действия: для женщин арестом до 15 суток, для мужчин до 30 суток с изъятием имущества. Но все это ничтожные угрозы оккупантов", - подчеркнул Ковалев.
Ситуация на фронте на 27 июня
Украинские оборонные силы продолжают наступательную операцию в Мелитополе, Бердянске и Бахмуте.
"На направлениях Новодаровка-Приютное, Новоданилика-Роботино имели успех. Продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - рассказал представитель Генштаба ВСУ.
Сообщается, что рашисты терпят значительные потери в людях, вооружении и технике.
Также наши защитники ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка и Северное: "Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои. Оккупанты теряют живую силу, вооружение и технику".
Генштаб ВСУ подчеркнул, что украинские силы обороны продолжают сдерживать российские войска на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
- 26 июня Генштаб сообщил, что, несмотря на потери, россияне сосредоточены на наступлении по Лиманскому, Бахмутскому и Марьинскому направлениям. Также они пытались восстановить утраченное положение в Новодаровке Запорожской области. В течение суток на фронте произошло 36 боеприкосновений.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила 26 июня, что за прошедшую неделю на фронте враг понес потери в личном составе почти в 8 раз больше, чем Вооруженные Силы Украины. На ключевых направлениях украинские военные продвигаются на 1-2 км.
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