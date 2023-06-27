Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В населенном пункте Приволье временно оккупированной Луганской области захватчики усиливают контрразведывательный режим, прежде всего, для выявления среди местного населения информаторов Вооруженных Сил Украины", - заявил спикер.

Военный отметил, что в течение недели так называемый мэр Приволья на автомобиле из громкоговорителя угрожал и запрещал местным жителям общаться с гражданами с подконтрольной Украине территории.

"Этот самопровозглашенный мэр угрожал местным жителям о якобы административной ответственности за такие действия: для женщин арестом до 15 суток, для мужчин до 30 суток с изъятием имущества. Но все это ничтожные угрозы оккупантов", - подчеркнул Ковалев.

Ситуация на фронте на 27 июня

Украинские оборонные силы продолжают наступательную операцию в Мелитополе, Бердянске и Бахмуте.

"На направлениях Новодаровка-Приютное, Новоданилика-Роботино имели успех. Продолжают огневое поражение артиллерией по выявленным целям, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - рассказал представитель Генштаба ВСУ.

Сообщается, что рашисты терпят значительные потери в людях, вооружении и технике.

Также наши защитники ведут наступательные действия на Бахмутском направлении в районах Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка и Северное: "Имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Продолжаются тяжелые бои. Оккупанты теряют живую силу, вооружение и технику".

Генштаб ВСУ подчеркнул, что украинские силы обороны продолжают сдерживать российские войска на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.