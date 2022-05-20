В оккупированном Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, есть проблемы с доступом в Facebook
В Мелитополе, расположенном в оккупированной части Запорожской области, заработал российский интернет-провайдер
Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Жители Мелитополя отмечают, что при подключении к новому провайдеру возникли проблемы с доступом в Facebook.
"В соцсетях сообщают, что в Мелитополе заработал российский интернет-провайдер, но при этом у людей возникают проблемы с доступом к страницам в Facebook. Российские захватчики пытаются лишить мелитопольцев не только правдивых новостей об Украине, но и общения с родными на свободной от россиян территории ", – говорится в отчете ОВА.
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