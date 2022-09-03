Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграмме.

"Оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру дерзкое нарушение норм международного гуманитарного права. В этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых...Террор мирного населения со стороны "асвобадителей" в действии. Россия – государство-террорист", - пишет Федоров.

Мэр Мелитополя отметил, что тысячи жителей города, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти, поскольку приобрести в Мелитополе лекарства импортного производства невозможно.

Также Центр национального сопротивления сообщает, что в городе российские оккупанты начали раздавать повестки владельцам паспортов РФ.

"Оккупанты рассматривают людей на временно оккупированных территориях как ресурс и уже начали выдавать повестки новым владельцам российского паспорта. Все, что нужно оккупантам для мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях - это российский паспорт, который они выдают, в том числе и принудительно. Так, в Мелитополе повестки во вражескую армию уже начали выдавать владельцам красной макулатуры", - говорится в сообщении.

Также говорится, что российское военное руководство бросает принудительно мобилизованных украинцев на передовую без подготовки.

"Раньше активную мобилизацию в ряды вражеской армии начали проводить на Востоке страны. Обычно украинцев бросают на передовую без должной амуниции и подготовки, ведь россиянам выгодна их смерть. Потому что смерть украинца от украинца разрывает ментальные связи между регионами", - пишет Центр нацсопротивления.

Центр нацсопротивления призывает жителей оккупированных территорий бойкотировать паспортизацию врага и эвакуироваться на период операции ВСУ по освобождению региона.

В ночь на 2 сентября ВСУ во временно оккупированном Мелитополе попали по двум локациям российских оккупантов, одна из них детонировала еще несколько часов.

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