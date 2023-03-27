В оккупированном Мелитополе вблизи казарм врага прогремели взрывы
В понедельник, 27 марта, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области вблизи казарм раздалось несколько взрывов
Об этом сообщил мэр Иван Федоров в telegram-канале.
"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе раздалось уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", - написал Федоров.
Впоследствии глава города опубликовал фото взрыва.
- Напомним, 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что кафиры готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
- Утром 23 марта во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Известно о пострадавшем "полицейском" Сергее Сковирко.
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