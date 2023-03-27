В оккупированном Мелитополе вблизи казарм врага прогремели взрывы

Об этом сообщил мэр Иван Федоров в telegram-канале.

"У оккупантов в Мелитополе "ничего не происходит". В городе раздалось уже несколько взрывов. Что пылает у врага на этот раз, выясняем. Ждем хороших новостей от ВСУ", - написал Федоров.

Впоследствии глава города опубликовал фото взрыва.