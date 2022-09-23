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В оккупированном Мелитополе в первый день псевдореферендума прогремел взрыв

23 сентября, 2022 пятница
08:18
война с Россией

В Мелитополе утром 23 сентября, в первый день подомового "референдума", прогремел сильный взрыв. Горожане не выходят из дому, что выгодно россиянам

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграме .

"В 07:00 в Мелитополе прогремел сильный взрыв, который хорошо ощутили жители в центре города. Люди боятся выходить из дому. А этот страх на руку оккупантам - в первый день подомового "голосования" на псевдореферендуме им нужно, чтобы все тихо сидели дома" , – подчеркнул он.

Информацию о взрыве уточняют. Мэр призвал горожан находиться подальше от россиян и их техники, поскольку "рядом с ними постоянно что-то взрывается".

  • 22 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты устроили теракт на Центральном рынке Мелитополя, убив 6 оккупантов, и планируют обвинить в этом Украину.

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