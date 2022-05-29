В оккупированном Мелитополе сотни людей поют гимн Украины и держат сине-желтую символику
Сотни людей в оккупированном Мелитополе вышли на патриотический митинг в поддержку Украины 29 мая
Об этом сообщил телеграм-канал "Риа-Мелитополь".
"Как и анонсировали мелитопольские подпольщики, сегодня в Мелитополе прошел мирный патриотический митинг в поддержку Украины", – говорится в сообщении.
Люди исполнили гимн Украины, держали плакаты, желто-голубые флаги и ленты. Таким образом жители оккупированного Мелитополя продемонстрировали свою поддержку Украины и веру в скорейшее освобождение города Вооруженными Силами Украины, пишет СМИ.
Митинг организован движением "Желтая лента".
"Правда, время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в тайне. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, но не знали где. Тем не менее народ собрался", - сообщает телеграм-канал.
Напомним, россияне выдают паспорта, чтобы отправить воевать против Украины.
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