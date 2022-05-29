В оккупированном Мелитополе сотни людей поют гимн Украины и держат сине-желтую символику

Об этом сообщил телеграм-канал "Риа-Мелитополь".

"Как и анонсировали мелитопольские подпольщики, сегодня в Мелитополе прошел мирный патриотический митинг в поддержку Украины", – говорится в сообщении.

Люди исполнили гимн Украины, держали плакаты, желто-голубые флаги и ленты. Таким образом жители оккупированного Мелитополя продемонстрировали свою поддержку Украины и веру в скорейшее освобождение города Вооруженными Силами Украины, пишет СМИ.

Митинг организован движением "Желтая лента".

"Правда, время и дату сообщили, а вот место встречи осталось для многих в тайне. Прийти на митинг и заявить о своей позиции хотели многие, но не знали где. Тем не менее народ собрался", - сообщает телеграм-канал.

Напомним, россияне выдают паспорта, чтобы отправить воевать против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb