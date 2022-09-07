В оккупированном Мелитополе слышны взрывы

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Вечер перестает быть спокойным для оккупантов Мелитополя", – заявил мэр.

По информации Федорова, взрывы произошли в юго-восточных районах города.

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