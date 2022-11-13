В оккупированном Мелитополе с главной площади исчез российский триколор
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе с главной площади исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы"
Об этом он пишет в телеграмме .
По его словам, об исчезновении триколора с утра сообщают местные жители. Оккупанты заявили, что это "профилактические работы", однако закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города.
"Назревает два актуальных вопроса: что же могло произойти с новым флагштоком Мелитополя или вражескому аквафрешу просто снова напомнили, что его место на свалке?", - комментирует сложившуюся ситуацию Федоров.
- Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил , что уже в январе ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь.
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