В оккупированном Мелитополе с главной площади исчез российский триколор

Об этом он пишет в телеграмме .

По его словам, об исчезновении триколора с утра сообщают местные жители. Оккупанты заявили, что это "профилактические работы", однако закрыли проход по лестнице, ведущей в нижнюю часть города.

"Назревает два актуальных вопроса: что же могло произойти с новым флагштоком Мелитополя или вражескому аквафрешу просто снова напомнили, что его место на свалке?", - комментирует сложившуюся ситуацию Федоров.

Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил , что уже в январе ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь.

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