В оккупированном Мелитополе Россия похитила болгарского консула

Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".



Федоров рассказал, что в Мелитополе россияне устроили террор бизнесменов и мирного населения.



"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - заявил Иван Федоров.



За освбождение похищенных россияне требуют вознаграждение.

13 апреля президент Болгарии Румен Радев в Португалии призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе.

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