В оккупированном Мелитополе Россия похитила болгарского консула
Во временно оккупированном Мелитополе российские военные продолжают действовать как террористы и похитили болгарского дипломата
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини".
Федоров рассказал, что в Мелитополе россияне устроили террор бизнесменов и мирного населения.
"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - заявил Иван Федоров.
За освбождение похищенных россияне требуют вознаграждение.
- 13 апреля президент Болгарии Румен Радев в Португалии призвал провести международное расследование, чтобы определить, применялось ли химическое оружие в Мариуполе.
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