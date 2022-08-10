В оккупированном Мелитополе раздался взрыв. Горит здание сервисного центра МВД
Вечером, 10 августа, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По предварительной информации, в Мелитополе горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты.
"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом - четвертый вечер подряд. Сейчас зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдо орган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал Федоров.
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