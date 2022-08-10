Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По предварительной информации, в Мелитополе горит здание сервисного центра МВД, которое захватили рашисты.

"Уже стало доброй традицией не давать оккупантам спокойно спать. Хлопок для орков в Мелитополе и рядом с городом - четвертый вечер подряд. Сейчас зафиксирован громкий взрыв, который слышали во всех районах. Оккупанты с пафосом открыли там свой очередной псевдо орган по выдаче фейковых документов на авто. Даже успели сделать ремонт. К счастью, их планы буквально взорваны", - написал Федоров.