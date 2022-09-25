Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграме .

"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным пылает авто. Собираем подробную информацию", - подчеркнул он.

23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе также прогремел сильный взрыв . Горожане боялись выйти из дому, что выгодно россиянам, по словам мэра.

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