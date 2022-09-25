В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: горит автомобиль
В оккупированном Мелитополе на Запорожье вечером 25 сентября раздался сильный взрыв, в результате которого загорелся автомобиль
Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в телеграме .
"Только что: громкий взрыв в северной части Мелитополя, по улице Ломоносова. По предварительным данным пылает авто. Собираем подробную информацию", - подчеркнул он.
- 23 сентября, в первый день подомового "референдума", в Мелитополе также прогремел сильный взрыв . Горожане боялись выйти из дому, что выгодно россиянам, по словам мэра.
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