Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .

"Недоброе утро для кафиров Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", - подчеркнул он.

По предварительной информации, взорвался автомобиль. Подробности уточняют.

29 сентября в одном из районов оккупированного Мелитополя, по информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой.

Около полуночи 8 октября в Мелитополе также раздался взрыв .

11 октября на аэродроме Мелитополя, где размещались кафиры,прогремели взрывы .

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