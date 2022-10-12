В оккупированном Мелитополе раздался сильный взрыв
Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье 12 октября прогремел громкий взрыв. По предварительным данным, взорвался автомобиль
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в телеграмме .
"Недоброе утро для кафиров Мелитополя: в городе мощный взрыв. Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде", - подчеркнул он.
По предварительной информации, взорвался автомобиль. Подробности уточняют.
- 29 сентября в одном из районов оккупированного Мелитополя, по информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой.
- Около полуночи 8 октября в Мелитополе также раздался взрыв .
- 11 октября на аэродроме Мелитополя, где размещались кафиры,прогремели взрывы .
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