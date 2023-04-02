В оккупированном Мелитополе раздались взрывы в локомотивном депо
Во временно оккупированном Мелитополе уже в третий раз за неделю произошли взрывы в локомотивном депо
Об этом пишет мэр Иван Федоров.
"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже третий раз за неделю что-то там взрывается", - заявил он.
По словам мэра города, местные жители фиксируют черный дым, пока собираются данные о ликвидированной технике врага.
Впервые о взрыве Федоров сообщил в 9.52.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.
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