В оккупированном Мелитополе раздались взрывы в локомотивном депо

Об этом пишет мэр Иван Федоров.

"Не везет оккупантам Мелитополя с локомотивным депо. Уже третий раз за неделю что-то там взрывается", - заявил он.

По словам мэра города, местные жители фиксируют черный дым, пока собираются данные о ликвидированной технике врага.

Впервые о взрыве Федоров сообщил в 9.52.