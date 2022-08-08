В оккупированном Мелитополе раздались взрывы
Мэр Иван Федоров сообщил о взрывах в оккупированном россиянами Мелитополе
Об этом Иван Федоров написал в Telegram.
Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов.
Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", — написал Иван Федоров.
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