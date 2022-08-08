В оккупированном Мелитополе раздались взрывы

Об этом Иван Федоров написал в Telegram.

Очередной вечер для российских военных перестает быть спокойным. В западной части Мелитополя слышно уже около 10 мощных взрывов.

Верим в ВСУ и ждем хороших новостей для украинцев и сокрушительных для рашистов", — написал Иван Федоров.

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В конце июля в Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику.

Военный эксперт Сергей Згурец предполагает, что Мелитополь должен стать ключевым городом в увольнении Юга.

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