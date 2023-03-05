В оккупированном Мелитополе раздались 2 взрыва, — мэр
В воскресенье, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели одновременно два взрыва
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
О взрывах в нескольких районах на севере и западе города рассказали местные жители.
"Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком позднее время для военных учений. В Мелитополе громко. По информации жителей были слышны два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ", - говорится в сообщении.
- В воскресенье, 5 марта, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку на Кинбурнской косе.
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