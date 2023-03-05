В оккупированном Мелитополе раздались 2 взрыва, — мэр

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

О взрывах в нескольких районах на севере и западе города рассказали местные жители.

"Оккупантам снова не сидится спокойно, однако слишком позднее время для военных учений. В Мелитополе громко. По информации жителей были слышны два взрыва сразу в нескольких районах на севере и западе города. Ждем подробностей от Генштаба ВСУ", - говорится в сообщении.