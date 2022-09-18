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В оккупированном Мелитополе рашисты выманивают личные данные граждан для принудительной паспортизации

18 сентября, 2022 воскресенье
12:48
Украина

Паспортные данные собирают якобы для того, чтобы выплатить соцпомощь, которую обещали ранее

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Оккупанты не могут провести в школах на временно оккупированных территориях полноценный учебный год по российской программе. Потому они пытаются подкупить граждан.

"В Мелитополе родители школьников, которых заставили отдать детей в школы, где работают российские учителя, не получили выплату в 10 тысяч рублей. Ранее, оккупанты обещали всем такую помощь, если дети будут учиться в школе", - говорится в сообщении.

Однако теперь для получения обещанных выплат оккупанты требуют подготовить пакет документов – нужно написать заявление и подать копии паспортов родителей, ИНН, свидетельства о рождении ребенка, справка, подтверждающая место жительства. Только после этого россияне обещают выплатить денежные средства.

"Это нужно россиянам, пытающимися всеми методами собрать персональные данные граждан, чтобы повысить темпы принудительной паспортизации. Поэтому следующим этапом для получения соцвыплаты станет наличие российского паспорта", – предупреждают в материале.

Центр национального сопротивления призвал бойкотировать паспортизацию врага и эвакуироваться с оккупированных территорий на период операции ВСУ по освобождению региона.

  • Напомним, ВСУ уничтожили автовокзал в Сватово, в котором жили российские оккупанты.

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война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
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